Indignada. Johana Arias dijo que su pareja fue baleada por un menor de 17 años que es conocido en el barrio porque "siempre anda drogado". A ella también le disparó, pero no alcanzó a herirla.

Un hombre recibió un disparo en el rostro en el interior del Barrio Valle Grande, el "de las 1.000 casas", en Rawson, al parecer, en un presunto caso de ajuste de cuentas. Según Johana Arias (24), la esposa del herido, el día anterior su marido había intercambiado insultos con el supuesto agresor, un menor de edad que vive cerca de su casa y que es conocido en el barrio porque "siempre anda drogado" y porque cayó preso en varias oportunidades, aseguró la mujer a DIARIO DE CUYO. Nahuel Nicolás Fernández (27) ayer continuaba internado en el Hospital Rawson, pero afortunadamente su vida no corría peligro. Basándose en lo que le dijeron los médicos, Arias contó que la bala quedó alojada en la mejilla derecha de su pareja, sin dañar la dentadura ni la mandíbula. Todo indica que la munición estaba "vencida", lo que limitó el impacto. De no haber estado así, el disparo podría haber sido fatal, indicó.



Según la versión de la mujer, los problemas comenzaron en la tarde del último sábado, cuando junto a Fernández salieron de su domicilio en la manzana 46 para comprar pan en el mercado de la esquina. Al parecer, en el camino se encontraron con el joven, conocido en la zona como "el Chato" (17), quien -explicó- comenzó a insultar a su marido. Lejos de quedarse callado, su pareja respondió a las provocaciones, lo que llevó al menor a mostrarle un arma de fuego, "de forma amenazante y burlona". "Parecía estar drogado, no lo tomamos en serio", comentó Arias.



La cosa había quedado ahí, pero minutos antes de la medianoche del pasado domingo, el problema se reavivó cuando se volvieron a cruzar en el barrio. Según Arias, el chico volvió a sacar el arma y esta vez fue por más: primero le disparó dos veces en las piernas a su marido, fallando. Pero el tercer tiro fue certero. Mientras Fernández estaba tendido en plena calle, su esposa empezó a perseguir al agresor. "Lo perseguía a los gritos y me tiró un par de tiros mientras me insultaba", recordó. Afortunadamente los disparos no la alcanzaron.



Fernández fue trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Ayer continuaba internado, fuera de peligro.



Con el relato de la mujer, los pesquisas de la seccional 35ta, ubicada en el interior del barrio, trabajaban para esclarecer el hecho. Hasta ayer no había ningún detenido.

Baleado en "ajuste"



Un hombre recibió un tiro con postas de goma en inmediaciones de la cancha de Trinidad, justo cuando dos contingentes de niños y sus padres llegaban en el marco del Mundialito de Fútbol que se disputa en el club. Todo ocurrió minutos después de las 20 del pasado domingo, en el cruce de calles Pasteur y Bufano, en Rawson. En lo que sería un ajuste de cuentas, Matías Cáceres, de 28 años, terminó herido en una de sus piernas. De inmediato fue trasladado hasta el Hospital Rawson, donde fue atendido y dado de alta con algunos hematomas.



Al ser interrogado por la Policía, Cáceres se negó a aportar datos que pudieran ayudar a dar con su atacante. Esto llevó a los pesquisas a sospechar de un posible ajuste de cuentas.