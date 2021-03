Un accidente de tránsito fatal se produjo a primera hora de la mañana de este lunes en San Martín. Un hombre que circulaba en moto falleció en plena calle.

Según indicaron desde la Comisaría 19na a DIARIO DE CUYO, el hecho se produjo alrededor de las 8 en calles Cruz Godoy y Rawson, justo en el ingreso al barrio Rocío de Luján.

El cuerpo de la víctima, de la que aún no trascendió la identidad, quedó tendido en medio de la calle al lado de su moto, sin embargo, no había ningún otro vehículo en el lugar. Como consecuencia, los efectivos no pudieron informar por el momento si hubo otra persona involucrada en el siniestro.

Se espera que con el paso de las horas se conozca mayor información.

*Foto: El Bastón