Un hombre no pudo sobrevivir anoche a las graves heridas que le dejó un violento accidente de tránsito que sufrió mientras conducía una moto de vuelta a su casa en la zona de Barreal, Calingasta, dijeron fuentes policiales. Al cierre de esta edición, los uniformados de la seccional 16ta y también en la Unidad Regional Oeste se negaban a divulgar la identidad de la víctima. Pero otras fuentes policiales indicaron que se trata de Roberto Arredondo, de 40 años.



Todo pasó alrededor de las 19,30 de ayer en la ruta 406, unos 3 kilómetros al Sur del cruce con Florida, en la localidad de Tamberías. Fue un transeúnte el que llamó a la seccional de Barreal sobre la presencia del herido en la ruta.



Instantes después, los uniformados del puesto policial de Tamberías constataron el episodio y enseguida también llegó la ambulancia para trasladar al herido hasta el hospital Aldo Cantoni en la Villa Calingasta, donde perdió la vida.



A simple vista, los uniformados pudieron concluir que el chofer de esa moto Gilera 150cc se había estrellado contra una loma, pero no podían precisar si llevaba o no puesto el casco que hallaron en el lugar del hecho.