El ex jugador de Boca Juniors Luis Abramovich será juzgado por un caso de abuso sexual, donde se encuentra acusado en calidad de autor. También está acusado Ruben López, un ex legislador de Río Negro en un juicio que comenzará en un plazo no menor a diez días y no mayor a dos meses, según la información de la Justicia.

La audiencia de control de acusación que se realizó en los últimos días fue el paso previo para el juicio. La denuncia que motivó el inicio de la investigación fue realizada por una chica que había trabajado de moza en un evento realizado por una peña xeneize, hace ya más de un año y medio, en noviembre del 2016. Luego del evento, la supuesta víctima acompañó a los hombres a un boliche y después todos terminaron en una vivienda que pertenece a López.

En ese lugar, la denunciante asegura que fue abusada sexualmente. Posteriormente tomó intervención en la causa la ex responsable de un juzgado de Instrucción Sonia Martín, quien analizó las declaraciones de la supuesta víctima y de los imputados, el aporte de los testigos y avanzó con una falta de mérito. El fallo generó un inmediato repudio de la querella y la reacción de la Fiscalía, que decidió impulsar una apelación.

Fue así que intervino la ex Cámara Primera de Cipolletti y, por unanimidad, se pronunció en contra del primer fallo y ordenó seguir con la investigación por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Las partes ofrecieron como testigos a una veintena de personas, entre ellos profesionales del Poder Judicial, médicos, psicólogos, policías, familiares y a un taxista.

De acuerdo con el Código de Procedimientos Penal de Río Negro, luego de la apertura a juicio se deberá definir el Tribunal que intervendrá en el juicio oral. Posteriormente la Oficina Judicial fijará el día y la hora del juicio “que no se realizará antes de los 10 días ni después de los dos meses”, según el artículo 169.