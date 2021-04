Para Alberto Facundo Chávez (38) era imposible disimular la amargura. Y no era para menos, porque años y años de arduo trabajo fueron arruinados en minutos por un incendio en un depósito que destruyó desde valiosas herramientas adquiridas con mucho esfuerzo hasta otras pertenencias muy costosas como bicicletas y monturas. "He perdido entre 3 y 4 millones de pesos", lamentó ayer la víctima, mientras miraba con tristeza las paredes devenidas a negras del galpón, de unos 10 metros de largo por 8 de ancho.

Chávez es chacarero, pero aclaró -con una risa forzada- que no de los que andan en camionetas de alta gama, sino de los que la pelean día a día para ganarse el pan. Vive con su mujer y sus tres hijos (de 17, 13 y 10 años) por la calle América, entre 7 y 8, en el Médano de Oro, Rawson. Justo delante de la vivienda está el depósito donde guardaba elementos de mucha utilidad para el cultivo de los tomates, zapallos y otros vegetales que comercializa. Guardaba, porque de eso ahora no quedó nada.

La pesadilla comenzó a eso de las 6,30 de ayer, cuando el hombre se alistaba para ir a la Feria de Rawson a visitar a los revendedores. Según su relato, al salir vio que el techo emanaba humo pero para cuando quiso intervenir ya era tarde, porque las llamas ganaron rápidamente cada espacio y fue imposible apagarlas con los baldazos que tiraban él y otros familiares que viven al lado. El fuego redujo a chatarra 5 motosierras, 5 hoyadoras, 6 sulfatadoras, arneses para animales, 5 monturas completas, anchadas, palas, cubiertas, llantas, una soldadora, un compresor, una máquina fumigadora a vapor, 6 bicicletas (algunas en desuso) y gran cantidad de herramientas de mano. Eso no es todo, porque también ardieron unas 30 bolsas de abono y otras tantas de semillas, y varios bidones de herbicidas y veneno. Además, el techo de palos y cañas se vino abajo, y las paredes quedaron tan debilitadas que corren riesgo de derrumbe.

"Se me ha quemado todo, el galpón estaba repleto de cosas. Me va a costar tanto recuperarme... siempre compraba cosita por cosita, así fui adquiriendo todo lo que llegué a tener. Saber que lo perdí así, en segundos, me destruye completamente", dijo ayer el chacarero, con la voz entrecortada. La hipótesis es que el fuego fue causado por un cortocircuito en alguna conexión eléctrica.