Acusados. Rodolfo Andrada (sentado adelante, al centro) era el jefe de la seccional 17ma cuando supuestamente ocurrieron parte de los hechos. Cuatro policías de la brigada de calle y un "narco", los otros imputados.

El comisario Rodolfo Oscar Andrada, el cabo Martín Leonardo Tello y el agente Juan Alberto Poblete, acusados de comerciar estupefacientes mientras cumplían funciones en la seccional 17ma, negaron ayer ante el Tribunal Oral Federal haber cometido ese delito.



La acusación también pesa para el oficial subinspector Franco Gabriel Cristofoletti, el oficial ayudante Juan Antonio Figueroa y Juan Francisco Ramos Olaya, el presunto narco a quien supuestamente le daban la droga que secuestraban en diferentes allanamientos para que la revendiera y les entregara parte del dinero de esas ventas. Según la acusación, Ramos Olaya tenía que mandar al frente a otros narcotraficantes para que luego los miembros de la brigada de calle de esa seccional les cayeran encima y les quitaran parte de los estupefacientes. Supuestamente eso ocurrió entre marzo de 2016 y poco antes del 21 de marzo de 2017, cuando cayeron presos al descubrirse por escuchas telefónicas que llevaban adelante el negocio ilegal.



En su defensa el exjefe de la seccional, Andrada, argumentó que solamente estuvo al frente de la seccional 1 mes y 22 días, y que su relación con los otros policías acusados no era buena porque les recriminaba no cumplir horarios fijos. Y que al no tener respuestas favorables a su pedido de trasladarlos, decidió pedir licencia. "Soy inocente, nunca hice nada de lo que se dijo", expresó al terminar su declaración.



Por otro lado, Tello se excusó diciendo que se comunicaba con varios sujetos del ambiente delictivo, como Ramos Olaya, porque de esa manera obtenía información (eran sus "informantes" o "buchones") importante para esclarecer diferentes hechos, como robos o asaltos. "Para ganar la confianza de los delincuentes hay que hacerles creer que uno puede protegerlos, pero la realidad es que uno los está engañando, les está mintiendo, ese es nuestro trabajo", respondió ante la inquietud de uno de los jueces sobre la liberación de zonas.



El otro que decidió contar su versión fue Poblete. Fiscalía hizo reproducir una escucha en la que le llamaba a Tello y le decía que "necesito hacer una monedita porque se viene el cumple de mi hija". Ayer dijo que aludía a pedirle a Tello que le hiciera el favor de cederle su lugar en los adicionales que tenía. Luego afirmó que dijo "por error" lo que se pudo escuchar en otro audio, cuando llamó a un compañero y le sugirió "ponele un cogollo" a un sujeto que había ido a la seccional a acompañar a una mujer y que él buscaba por una estafa en Chubut.



Los otros acusados tienen la posibilidad de declarar cuando se reinicie el debate.



El caso se desprendió de otro en el que acabaron condenados otros 3 policías.