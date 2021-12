La Universidad Nacional de Rosario inició una investigación para determinar responsabilidades luego de una fiesta de egresados en la que apareció un joven "crucificado" en un árbol.

El hecho ocurrió dentro del predio del Centro Universitario Rosario, conocido como "La Siberia", en donde hubo una celebración de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño.

A los medios locales, la novia del joven contó: "Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el Fernet que estaban tomando. Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia".

En medio de la búqueda, la muchacha se cruzó con un conocido, quien le dijo que su pareja "le dio todas sus cosas a un amigo, que las puso en una mochila", y que solo conservó "algo de plata".

La joven regresó a su casa a la espera de poder contactarse con su novio y él apareció cerca de las 6.30. "Gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol", relató.

De acuerdo con la chica, "lo bajaron a las 5.30 los de seguridad de la Facultad. Se reían y le hacían chistes". Además, indicó quesu novio "apareció como crucificado".

"La gente le pasaba por al lado y no lo ayudaba", se indignó. Algunos le scaron fotos y las hicieron circular en redes sociales.

Lo ocurrido llegó a conocimiento del rector de la universidad, Franco Bartolacci, quienordenó un sumario para que se conozcan a los autores y dio por finalizadas a las fiestas en los espacios de la institucón que no sean organizadas de manera oficial.

Además, pidió a "quienes puedan aportar información sobre lo sucedido, se contacten con el área jurídica de la UNR de manera de poder sumar esos datos a la investigación sumaria que determinará las responsabilidades".