El hecho ocurrió apenas pasadas las seis de la mañana de este domingo. La imagen entregaba, en la oscuridad de la noche, un Porsche Macan color azul, con la trompa retorcida y los airbags desplegados, incrustado en el frente de un drugstore 24 horas. Se estrelló de frente contra uno de los pilares de la estructura, que, por fortuna, impidió que el automóvil ingresara al comercio, ubicado en la avenida Cabildo al 600, en la esquina con la calle Gorostiaga.

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que el conductor que ocasionó el accidente es un joven de 15 años, y que luego del choque, los cuatro ocupantes del rodado se dieron a la fuga. Esto también lo reveló el empleado del local, que ratificó que efectivamente eran cuatro los jóvenes que estaban dentro del vehículo cuando sucedió el siniestro.

Tiempo después, el conductor regresó al lugar de los hechos. También lo hizo su hermano, quien se hizo responsable de la situación. Efectivos policiales informaron que en el lugar se realizó el acta de infracción y se labraron actuaciones por accidente simple.

A las 6:10 de la mañana y tras recibir la notificación del choque, personal de la Estación VI de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar para el salvamento de personas por colisión. Cuando regresó el menor que conducía el Porsche, fue atendido por personal del SAME, pero no hubo necesidad de ser hospitalizado. Los otros jóvenes que estaban en el auto al momento del choque no regresaron a la esquina del accidente. Tres horas después, pasadas las nueve de la mañana, una grúa se llevó el vehículo y retiró los hierros retorcidos del lugar.

El Porsche Macan, cuyo valor supera los 100 mil dólares, acumula nueve multas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de diferentes escalas: su mayoría por estacionamiento en áreas peatonales y en lugares prohibidos, y dos por exceso de velocidad. En provincia, el vehículo de alta gama registra seis infracciones de tránsito, todas por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos. En total, las multas ascienden a 72.178 pesos.