Delatado. Un vecino que supo del siniestro letal avisó a la Policía sobre el Ford Fiesta implicado en Trinidad, Capital, y el conductor cayó.

El conductor de un auto embistió desde atrás a un jubilado en moto en la madrugada de ayer, en Rawson, lo mató y se fugó. Pero un vecino lo delató y tres horas después cayó en una casa de Capital, donde se ocultó, dijeron fuentes policiales. La víctima fatal, Félix Guillermo Recabarren (68), no resistió a las graves lesiones que sufrió en el impacto y murió en el lugar. El homicida fue identificado como Federico González (29).



Recabarren llevaba una vida dedicada al campo y a los animales, a los que amaba cuidar en su finca de Punta del Monte entre 6 y 7, en Médano de Oro, Rawson, dijo uno de sus hijos. Día por medio iba al centro de Rawson en su moto Motomel 110cc en la que tiraba un pequeño carro para cargar los alimentos que compraba para sus caballos y cerdos. Ayer, cuando salió a primera hora, nunca se imaginó que iba a ser la última. Según la Policía, a eso de las 6.40, cuando circulaba por Calle 5 rumbo al Oeste, unos 400 metros antes de llegar a General Acha, fue chocado desde atrás por el Ford Fiesta Kinetic bordó que conducía González. El jubilado llevaba casco y chaleco refractario, pero ninguna de esas previsiones pudo salvarlo, indicaron los voceros.

La víctima, Félix Recabarren.



González no pasó mucho tiempo sin ser descubierto. Con la ayuda de un vecino y la confirmación de las cámaras del CISEM, sobre las 10 de ayer la Policía llegó a su casa de General Acha 1965 Sur, en Trinidad. Y no quedaban dudas: el Fiesta Kinetic que estaba estacionado en la vereda tenía dañada la parte delantera derecha (donde fue el golpe) y los plásticos que habían quedado tirados en el lugar del hecho coincidían con los que le faltaban. El padre del homicida admitió a los uniformados que efectivamente era su hijo a quien buscaban, que en ese momento se encontraba durmiendo, dijeron fuentes policiales. González quedó detenido en los calabozos de la seccional 6ta, acusado de homicidio culposo.



Ayer la familia de la víctima vivía con dolor la muerte del hombre. Y también con mucha impotencia. "Me da bronca, lo dejaron tirado como un animal. Eso es lo que más me duele", dijo Genaro, uno de sus cuatro hijos.