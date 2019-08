Preocupados. Los familiares de Alexander Kozaner ayer aguardaban novedades en el Hospital Rawson. "Lo único que esperamos es que se recupere", dijo el padre. Ellos aseguran que lo atacaron para robarle.

Un joven jornalero fue apuñalado en la espalda, según sus padres, por un sujeto que le robó la bicicleta y el celular cuando se dirigía a su casa de Pocito luego de un cumpleaños. La víctima, Alexander Nahuel Kozaner (19), anoche continuaba internado, con un pulmón complicado por una hemorragia a causa de un puntazo, pero estable, dijeron los familiares. A diferencia de esa versión, en la Policía investigan si el muchacho fue herido cuando protagonizaba una gresca al desconocerse con otros sujetos, en aparente estado de ebriedad, según los voceros.



Lo concreto es que todo ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, cerca de las 5, a la salida de un cumpleaños. Según los padres de Kozaner, al cabo de la fiesta su hijo pedaleaba en su bicicleta tipo playera rumbo a su casa ubicada en calle Alfonso XIII y 12, en Pocito. Media hora después finalmente llegó, pero sin la bici, sin su celular TCL y con la remera manchada con sangre. "Estaba con miedo, muy asustado y decía que le dolía la cabeza y que no podía respirar. Nos dijo que lo único que sintió fue que cuando iba por la zona de la Ruta 40 y la 11 le dieron un puntazo por atrás, una piña en la cabeza y que se cayó de la bici y quedó inconsciente", afirmó la madre (no se identificó).



De inmediato lo llevaron hasta el hospital departamental, el Federico Cantoni, pero lejos de solucionarles o alivianarles el problema lo agravaron, según la denuncia de la familia. "Le hicieron 3 puntos y lo despacharon. Como a las 13 volvimos porque seguía sin poder respirar bien, pero le hicieron unos análisis y nos mandaron de vuelta a la casa. A la noche tuvimos que regresar porque no daba más, y ahí una doctora decidió derivarlo al Rawson. Ella nos dijo que no tendrían que haberle suturado la herida. Eso cerró pero no se dieron cuenta que adentro tenía una lesión muy grande", aseguró la mujer.



Al Hospital Rawson ingresó durante los primeros minutos de ayer. Allí advirtieron que tenía perforado el pulmón derecho, le pusieron un drenaje y lo dejaron internado.



"Lo hicieron para robarle. Él no tiene problemas con nadie. Ya está. Nos calienta un h... la bicicleta y el teléfono, lo importante es que él se recupere", cerró el padre.