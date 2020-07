Siete años después del ataque que dejó al borde de la muerte y hemipléjica a una niña (Camila tenía entonces 8 años), aún hay polémica judicial por la actuación de su madre, que es docente, en aquel sonado caso. No ya por su participación en las golpizas y la patada casi letal contra esa menor el 24 de octubre de 2013, pues tanto ella como su expareja fueron condenados: Pedro Oris fue castigado en la Corte de Justicia a 17 años y ella, Alejandra De los Ríos, recibió 10 años. Lo que ahora se discute es la vinculación de la docente en los delitos sexuales atribuidos a Oris, ya condenado a 16 años en la Sala I de la Cámara Penal, el 25 de octubre del año pasado.

Había sido el fiscal Fabrizio Médici quien entendió que del relato de la propia niña ("yo le dije a mi mamá y nunca hizo nada", reveló en Cámara Gesell) y otras pruebas, como los informes psicológicos, se desprendía que la docente pudo tener una "participación necesaria en comisión por omisión" en los delitos sexuales perpetrados por Oris. Y pidió al juez Alberto Benito Ortiz (renunció para jubilarse) que la indague.

Pero según fuentes judiciales, el magistrado entendió que la sospechosa había cometido un abandono de persona. Que esa figura incluía toda su actuación en el caso, por ende los delitos sexuales. Y que como ya había sido condenada por ese abandono, no podía ser enjuiciada otra vez por el mismo hecho pues la ley lo prohíbe. Es lo que en la jerga judicial se conoce como "non bis in idem". Por esa razón, el extitular del Primer Juzgado de Instrucción decidió archivar el caso con respecto a Alejandra de los Ríos, indicaron.

Sin embargo el fiscal Médici apeló ante un tribunal superior para evitar el archivo, porque consideró que el delito sexual es otro hecho, por el cual la docente nunca fue indagada. Y ahora la fiscal de Cámara Marcela Torres mantuvo esos argumentos y ya le pidió a los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, que ordene la indagatoria de la docente por su complicidad en los ataques sexuales, dijeron fuentes judiciales.

La sospecha de que además de ser brutalmente golpeada, Camila también había sido abusada, estuvo siempre presente en la investigación. Pero fue recién en el juicio contra Oris y De los Ríos por la patada y el resto de las lesiones contra esa niña (en total contaron 42), que se resolvió desdoblar la investigación por los delitos sexuales. Esa investigación prosperó con Oris. Y ahora un tribunal decide también si cabe imputar a su ex por esos hechos. Si lo hace, la mujer se encaminará a un segundo castigo.