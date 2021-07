Ella, Sandra Fuentes, era secretaria del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El, Pablo Correa, militaba en el espacio político ADN (Acción para una Democracia Nueva). Vivían con sus hijos en Albardón, donde eran conocidos por ser religiosos y solidarios. En los últimos días partieron rumbo al Sur con dos de sus chicos, menores, a tomarse unos días por las vacaciones y, de paso, visitar parientes, pero no completarían la misión. Ayer, cuando volvían en auto hacia San Juan chocaron de frente con otro vehículo en un tramo empinado y con curva de la Ruta Nacional 151 en la zona La Escondida, Río Negro, y el matrimonio sanjuanino falleció prácticamente en el acto. También el hombre que viajaba en el otro auto, un empleado de YPF que había contratado un remís para ir a su trabajo, según publicaron los diarios de Río Negro. Los hijos del matrimonio sanjuanino sufrieron heridas de distinta consideración, uno de ellos fracturas, pero estaban fuera de peligro, precisó la prensa de esa provincia y fuentes policiales.

Todo pasó sobre las 7 de ayer a la altura del kilómetro 98 de la Ruta 151, unos 30 km al norte de Catriel, hacia donde se dirigía la familia a bordo de un Chevrolet Corsa. En sentido contrario, es decir hacia el Sur, circulaba un Toyota Corolla. Según el diario "Catriel25noticias.com", la primera hipótesis policial indica que el conductor del auto con la familia sanjuanina, intentó sobrepasar a un camión y se topó de frente con el otro vehículo, pero ayer esa información no había sido confirmada.

Destrozados quedaron los frentes de ambos vehículos tras el violento impacto. Lo peor fue que ese choque cobró tres vidas.

"Estoy destruida, tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, MI MAMÁ, MI PAPÁ. Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente, QEPD! Mis hermanos sufrieron fracturas, necesitan cirugía, pero dentro de todo están estables. Me parece mentira..", escribió Florencia, la hija mayor del matrimonio, que ayer viajó con otros familiares para acompañar a sus hermanos.