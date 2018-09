Este lunes, Sergio Guerrero, recibió un llamado de un número de Buenos Aires. Un "representante" de Telefe le informaba que como no había respondido a un mensaje de texto, que querían saber si iba a tomar el premio o no.

Las dudas del médico sanjuanino aumentaron cuando le pidieron un depósito pero que no diera muchos detalles al hacer la transferencia en un pago fácil sino le iban a cobrar impuesto.

Todo comenzó el domingo cuando Guerrero recibió el siguiente mensajes: ."Felicitaciones!!!, [email protected]@@ Prod. Cia. S.A. através de "Sistema (9009)" ha PREMIADO tu linea activa en "3er RANGO" ($100.000+Samsung LED Smart Tv 55"). Para+INFO envia "CONSULTA". Muchas Gracias. (www.telefe.com.ar)".

"Como no había enviado nada al 9009 no le di importancia pero esta mañana me llamaron para decirme que debía confirmar si quería o no el premio. De lo contrario, buscarían a alguien de la zona para entregárselo", explicó a DIARIO DE CUYO.

El doctor Guerrero informó que le pidieron $2.500 en concepto de viáticos y que sería cobrado por un efectivo policial. "Me dio su nombre y matrícula de la empresa. Eso me hizo dudar si era verdad o no. Era muy convincente con sus palabras", resaltó.

Pero todo se cayó cuando el sanjuanino empezó a mentir para sacarle más datos. Le pidieron que depositara en un pago fácil y que fuera de "persona a persona" a Reconquista 18 Constitución. "Le dije que lo iba a pensar y decidí buscar en Internet. Confirmé que se trataba de una estafa", amplió.

El presunto trabajador de Telefe se llama Juan Pablo Ramos, DNI 28647898, matrícula profesional 3003/08. Con todos las pruebas, Guerrero se presentará en Seguridad Personal pero no quiso desaprovechar la oportunidad para advertirle a los sanjuaninos el hecho, en el que puede caer cualquiera.