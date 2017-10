Desesperada y con la voz quebrada habló con DIARIO DE CUYO, Ana Morales, la mamá del joven que desapareció en la provincia. Según su relato, Agustín Leonel Rivas (18) recibió la propuesta de su primo para venir a San Juan e ingresar a trabajar a una empresa minera.





Con mucho entusiasmo, el joven mendocino aceptó y partió desde la Terminal el lunes a las 22.30. Rivas viajó acompañado por Gino Caperón (25).



El martes al mediodía, Agustín se comunicó con su familia y le dijo a un hermano que era todo mentira, que estaba en la plaza de la Terminal y que volvía a Mendoza. "Nosotros lo esperamos en la siesta pero no llegó. Esa noche hice la denuncia porque su celular estaba apagado y de su primo tampoco sabíamos algo", contó la mamá.



Los familiares de Gino poco quieren saber de él y no colaboraron para poderse contactar con el fin de saber dónde estaba. "No les importa pero me preocupa mi hijo", sentenció.



Por la incertidumbre de saber cuál fue la suerte del joven, la familia pide que ante cualquier información se contacten al 0261-157113841, 0264-4910716 o al whatsapp 0261-156905912.