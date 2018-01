Un hombre en moto perdió la vida luego de impactar contra una camioneta Saveiro.



Según los testigos del lugar, el hecho ocurrió pasadas las 17 y el choque fue tan violento que acabó con la vida del conductor de la Yamaha FZ.



La colisión se produjo en avenida Ignacio de la Roza, antes de Pellegrini, hacia el Este. Por el momento no se saben más detalles de cómo fue el choque y las fuentes explicaron que no lograron identificar al motociclista porque no llevaba documentación.