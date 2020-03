Una joven llamada Eliana Aciar atraviesa por estas horas un dolor de cabeza a raíz de un hecho de inseguridad. Ocurrió pasado el mediodía de hoy en inmediaciones de la calle San Juan, en Marquesado, Rivadavia, cuando salió a hacer unas compras.

Según su denuncia, transitaba en su moto, se le cayó la billetera y antes de que fuera a recogerla, otro motociclista la tomó y huyó.

"Salí en mí moto a comprar la comida para la semana y algunas cosas que nos hacían falta. En eso se me cae la billetera, me bajo a recogerla y viene un tipo en una moto y la agarra. Yo le grité que era mía pero igual se fue. Lo perseguí lo que más pude pero no lo alcancé", relató a este diario.

La billetera es color gris, cuadrada y de no tamaño PEQUEÑO. En ella llevaba unos $1.000. "Qué angustia. Justo un día antes de mi cumpleaños. La única plata que tenía", escribió en su Facebook. Pidió que por favor le devuelvan la documentación, como los DNI de sus hijos, tarjetas de cobro y carnet de obra social. "Realmente lo único que necesito con urgencia es la documentación ya que ante toda esta situación va a ser muy difícil hacer todo", concluyó.