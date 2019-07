Fatalidad. El motociclista quedó muerto en medio de la calle y en pocos minutos se llenó de curiosos.

Alberto Mauricio "Beto" Fernández (35) tenía a su abuela internada en Córdoba por un ACV, entonces más que nunca quería juntar peso por peso para poder ir a verla. En ese afán ayer partió rumbo a su trabajo como albañil en una casa del Barrio Los Olivos, sin imaginarse jamás que en el regreso a la suya iba a encontrar la muerte trágicamente, al estrellarse en su moto contra un camión.



Todo ocurrió cerca de las 14.05 de ayer, en la intersección de las calles Rioja y Catamarca, al fondo del Barrio Los Olivos, en Caucete.



Según fuentes policiales, el final de Fernández llegó cuando, transitando en su Motomel 150 cc por Rioja en dirección al Oeste, no pudo hacer nada para evitar el impacto contra el camión Ford 900 que Miguel Ángel Jaled (59) guiaba por Catamarca rumbo al Sur.



El motociclista impactó muy fuerte contra la rueda trasera izquierda del camión y perdió la vida prácticamente en el acto. Los investigadores creen que no le dio tiempo a frenar, por lo que además suponen que conducía a alta velocidad.



Lo que además le jugó en contra fue que no llevaba casco, y las peores lesiones las sufrió justamente en la cabeza, señalaron en la Fuerza.



El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial donde ayer le practicaban la correspondiente autopsia. Además, en el lugar trabajó personal de Criminalística recolectando pruebas claves para la etapa investigativa.



Según los vecinos, Jaled entre otras cosas se dedica a buscar leña en ese camión y después la vende particularmente. Aparentemente ayer volvía a su casa (ubicada a pocas cuadras del lugar del accidente) cuando protagonizó la tragedia. El hombre quedó detenido en los calabozos de la seccional 9na, acusado de homicidio culposo (matar sin intención).



Respecto a la víctima, sus familiares ayer dijeron que estaban muy dolidos. Y que para peor se les venía el triste recuerdo de un hermano menor de "Beto", quien a sus 18 años también murió en un siniestro vial, ocurrido hace unos 4 años.



Fernández era papá de una chica de 14 años, pero que estaba radicada en La Rioja. Él vivía con sus hermanos en la calle Aberastain, en las afueras del centro caucetero.

