Una avalancha producida alrededor de las 16 de este martes causó la muerte de un hombre en el centro de esquí privado Baguales, que administra el extenista Gastón Gaudio en sociedad con el empresario de Qatar Abdulhadi Mana Al-Hajri, ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Bariloche camino hacia El Bolsón.

La víctima fue identificada como Carlos Agustín Crupi, de 39 años, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, quien sería amigo del deportista. Según trascendió, habría estado en el lugar practicando snowboard junto a otras dos personas, una de ellas resultó herida. Una fuente le confirmó a TN.com.ar que el capitán argentino de Copa Davis estaba en el lugar al momento de la tragedia.

Fuentes vinculadas a la montaña le informaron al portal Río Negro que se trató de una avalancha de placa grande que arrastró a estas dos personas, las cuales fueron rescatadas, pero solo una de ellas sobrevivió.

El centro de esquí no tiene medios de elevación, es un lugar bastante inhóspito, ubicado a 18 kilómetros de la Ruta Nacional 40. Los visitantes son subidos en motos de nieve y descienden esquiando.

En la causa intervino la fiscal Betiana Cendón, que en la noche del martes interpuso las primeras medidas en torno a la investigación para constatar las circunstancias en las que se produjo la avalancha.

La fiscalía, junto a personal de la Unidad Operativa del Ministerio Público, Criminalística de la Policía de Río Negro y agentes de la Unidad 42, se hicieron presentes en el lugar, procedieron a la identificación del cuerpo y tomaron declaraciones testimoniales.

Este miércoles, continuarán con el relevamiento de indicios y las pericias, para las cuales se convocará a especialistas en la materia. Además, el Cuerpo Médico Forense comenzará a trabajar en la autopsia de la víctima.

Fuentes oficiales le confiaron a TN.com.ar que el ingreso de Crupi no figura en los registros de fiscalización de las personas que entran a la ciudad por tierra o por aire. Este miércoles se iba a seguir investigando para determinar de qué manera llegó y quién le autorizó el ingreso.

Además, el centro de esquí Baguales no estaría habilitado para realizar deportes de montaña durante este periodo de aislamiento social por no haber pedido permiso a la provincia. Cabe recordar que el cerro Catedral está habilitado desde julio, porque solicitó la autorización correspondiente para actividades turísticas invernales, que comprenden solo a residentes de Río Negro. En el caso de los no residentes, están obligados a realizar una cuarentena previa.

A mediados de julio de este año, se produjo una avalancha similar en el cerro Catedral, que sepultó bajo la nieve a dos patrulleros de la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia. En uno de ellos, iba Mario Ruiz, el jefe de patrullas, que murió en el lugar. El otro trabajador fue rescatado con heridas graves y derivado a un hospital.

