Un menor de 7 años de edad ingresó en las primeras horas del viernes al Hospital Rawson con heridas producidas por el ataque de un perro.

Su madre, María Victoria Guevara (27), fue quién acompañó y trasladó al menor desde su domicilio ubicado en Pocito hasta el nosocomio capitalino y contó a la policía que su hijo había sido atacado. No se precisó si el animal pertenece a la familia del menor o a otro particular, tampoco trascendió la raza del can.

El personal médico lo atendió de manera urgente, constatando heridas en el cuero cabelludo, oreja derecha y en el lado izquierdo del abdomen. Fue dejado en observación para determinar su evolución.