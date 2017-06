Una joven pareja de jornaleros se descuidó ayer de su pequeño hijo por unos minutos y esto desembocó en una tragedia. El niño de un año y medio desapareció y para cuando salieron a buscarlo descubrieron que había caído al canal que pasa por frente de su casa, en una zona rural de Sarmiento. Una tía encontró a la criatura a unos 600 metros aguas abajo, pero ya era tarde. Por más que lo llevaron al hospital del departamento, no pudieron salvarlo.



Fuentes policiales señalaron que el niño se llamaba Bairo Díaz y supuestamente ingresó sin vida al Hospital Ventura Lloveras, de Media Agua, ayer a las 13. Nada se pudo saber por parte de los médicos sobre si llegaron o no a practicarle tareas de reanimación al niño; pues una enfermera respondió a este diario que la directora ordenó que digan a la prensa que la llamen el lunes por cualquier información.

El canal en donde cayó el pequeño traía un caudal de 1 m de altura.

Eran las 12 cuando Franco Díaz y Cintia Mortensen notaron que el pequeño Bairo no estaba en la precaria vivienda que tienen en calle Costa Canal, cerca de ruta 40, en Colonia Fiscal Sur, Sarmiento. Lo buscaron por los alrededores de la casa y, al ver que no aparecía, no les quedó otra que suponer que había caído al canal que pasa a 30 metros del frente de la propiedad. Es así que, mientras algunos familiares lo seguían buscando por cerca del domicilio, otros salieron a caminar bordeando el cauce con la esperanza de encontrar al chico.



Ese canal mide aproximadamente 3 metros de ancho por 1,50 de profundidad y el agua que traía llegaba a la altura de 1 metro, explicaron los policías al mando del comisario Pedro Rodríguez, de la Seccional 8va, que trabajaron en el lugar.



Al rato, una de sus tías encontró a Bairo flotando dentro del canal, a 600 metros de la vivienda. La chica sacó inconciente al niño e hizo los primeros intentos por reanimarlo. Como no había ambulancia, un vecino llevó su auto y cargaron al pequeño para trasladarlo al hospital de Media Agua. Igual fue en vano, Bairo parece que ya estaba muerto.