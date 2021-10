La salud de un niño de 13 años que el año pasado había estado grave por una caída volvió a complicarse, esta vez a causa de un siniestro vial. Su nombre es Nahir Aguilera, quien ayer cuando circulaba en bicicleta fue embestido junto a dos amigos por un automovilista que luego de arrollarlos terminó adentro de un desagüe. El hecho ocurrió pasadas las 5, en la Ruta 270 entre calles 7 y 8, en 25 de Mayo. Según los padres de Nahir, el viernes el nene había ido al paraje Ceferino Namuncurá de San Martín junto a sus amigos Rodrigo Salazar (15) y Alexander Brizuela (17). Los tres son de Cochagual, Sarmiento, y fueron cada uno en su bicicleta. "Supuestamente se quedaban toda la noche en una casa y hoy (por ayer) a la mañana salían. No sé por qué salieron en la madrugada, de noche. Si hubiese sabido no lo dejaba ir", se lamentó Javier Aguilera, padre del menor. El automovilista que los embistió circulaba en un Fiat 128. Fue identificado como Rodrigo Guerra (23), e iba acompañado por su amigo Agustín Lucero (22). Ambos son de 9 de Julio y familiares dijeron que habían salido a bailar. Los tres chicos fueron arrollados desde atrás. Salazar y Brizuela la sacaron barata, pero el más chico "fue agarrado de lleno" -según el padre- y sufrió lesiones muy graves, sobre todo en la cabeza. Horas después lo operaron y anoche seguía complicado, pues aparte tenía afectados un pulmón y el hígado. Según la madre, Miriam Barrios, el año pasado el chico había estado internado dos semanas, parte de ese tiempo en Terapia Intensiva, luego de caerse de un columpio. Esa vez el cuadro se había complicado porque en un principio no le habían detectado un hematoma en el cerebro. "Se recuperó y ahora le pasa esto, esperamos que salga adelante", cerró.