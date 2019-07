En un colegio especial ubicado en Tapiales, La Matanza, se llevó a cabo el abuso sexual hacia un niño con autismo, de nueve años. Según informó Crónica el joven contó que un alumno, de 11 años, que padece retraso madurativo, durante los recreos lo llevaba al baño y lo sometía sexualmente.

En primera instancia, el afectado reveló lo ocurrido a sus padres y además hizo un dibujo en el que graficó el abuso. Hasta el momento la escuela no ha tomado ninguna medida al respecto.

“Un compañero del colegio me pone el pito en la cola. Lo hizo muchas veces. Esto pasa en el baño del colegio. Me agarra con fuerza y no me deja salir”, le había dicho el niño a su madre. Ante la fuerte declaración, el pequeño fue llevado de inmediato al hospital Piñero donde fue asistido por profesionales.

Además, sus padres publicaron en las redes sociales un video donde se como el pequeño expresa que se siente más “aliviado” por haber contado lo que le pasó. “Puso su pene en mi trasero y esto dolió. Me siento mejor ahora que le dije la verdad a la doctora y a la Policía“, expresa el joven en el material audiovisual.

Finalmente, su madre hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Justo y pidió explicaciones a las autoridades del colegio. "Nadie le brindó atención especial psicológica a mi hijo tras lo sucedido. El chico acusado no recibió ninguna sanción y sigue asistiendo al colegio como siempre. En tanto, mi hijo se está perdiendo horas de clases".

Al concluir, agregó: "No puedo seguir mandando a la escuela a mi nene en estas condiciones. Los directivos llamaron a los padres del acusado pero no tomaron cartas en el asunto. La justicia es muy lenta. Alguien nos tiene que dar una respuesta".