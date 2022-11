El domingo alrededor de las 18 horas Lisandro, un menor de apenas seis años, del barrio San Antonio del Bajo, cayó al río Salí, en Tucumán, atado de manos y pies.

Fue rescatado por otros menores y su padrastro quienes le realizaron reanimación cardiopulmonar.

El primer informe policial indicaba que Lisandro había caído de forma accidental al río, pero posteriormente comenzaron a circular las versiones de vecinos explicando que un adolescente de 14 años lo habría arrojado, atado de pies y manos. Los familiares ya realizaron la denuncia que quedó registrada en fiscalía.

Los familiares acompañando a Sabrina Figueroa, la madre de Lisandro, esperan el parte que saldría alrededor del mediodía para saber el estado del menor.

Sabrina en diálogo con Telefe Tucumán expresó: “Mi hijo estaba con los pies atados con una bolsa cuando lo sacaron del río. El chico de catorce años es vecino, vive al lado de la casa de mi mamá. Ellos sabían jugar juntos, no sé qué es lo que se le vino a la cabeza a esa criatura”, manifestó.

El menor cuando ingresó al Hospital de Niños presentó convulsiones. “Ayer me dijeron que mi hijo estaba sin cambios. Hasta ahora no me llamaron, espero que no haya realizado nuevas convulsiones”, sostuvo la madre del menor.