Un móvil policial terminó dentro de un comercio. Los policías se quedaron sin freno cuando venían persiguiendo una moto y perdieron el control del vehículo que, chocó a otros cinco autos y terminó estrellado contra el frente de un negocio de la Avenida Montecarlo en La Matanza.

El patrullero no tiene patente y, de acuerdo al relato de los vecinos, venía a unos 140 km/h.

"Yo había estacionado justo en ese momento", contó un vecino ante las cámaras de Telefe Noticias. "Venía una patrulla siguiendo una moto y en un momento empezó a chocarse a todos los coches y también el mío", añadió el hombre que fue golpeado por el impacto en cadena: "A mí el auto se me vino encima y me apretó una pierna, pero no llegó a lastimarme".

Un carnicero que se encontraba trabajando al momento en que ocurrió el hecho también era dueño de uno de los autos afectados por el incidente: "Estaba atendiendo a un cliente y en eso escucho una sirena. Entonces vimos cómo venía el patrullero y golpea mi auto, al moverse choca con otro coche".