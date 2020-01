Un hombre caminaba con su hija de 5 años por un sector forestal del centro comercial de Costa del Este cuando un pino de grandes dimensiones les cayó encima y les causó lesiones a la niña y a su padre.

Ocurrió en plena temporada de verano en el balneario de Costa del Este, a 190 kilómetros de Mar del Plata, en momentos en que el centro comercial estaba lleno de turistas paseando y buscando un lugar para cenar.

La menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata luego de ser atendida en Costa del Este, aunque trascendió que su estado no sería de gravedad pero la familia informó que tiene fractura y hundimiento de cráneo y que ya se encuentra en Junín, de donde la familia es oriunda, le dieron el alta médica el jueves.

En tanto, su padre sufrió una fractura en un abrazo y deberá ser intervenido. Unos pasos adelante se encontraba otra de sus hijas, de ocho años, que el hombre llegó a empujar para que no la impacte la caída del pino, aunque le colocaron un yeso en la pierna por un esguince de tobillo.

La niña fue llevada primero a Santa Teresita, donde la suturaron y le hicieron placas, y luego en Mar de Ajó le hicieron una tomografía. Estuvo en observación en el Materno Infantil de Mar del Plata para una asistencia de mayor complejidad, en caso de que fuera necesario.

Denise, la mamá de la nena, contó en A24 que "era un día espectacular y no había viento". Y relató: "Estábamos caminando de remera, no hacía frío, el hecho fue en una galería privada llena de negocios, no había nada que determinara que no pasáramos por ahí".

"Una persona gritó '¡cuidado!', pero no pude hacer nada en ese momento", reconoció la mujer ante el shock de lo ocurrido.