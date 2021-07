El playero de una estación de servicio del departamento mendocino de Las Heras aseguró haber visto el miércoles por la tarde a una nena muy parecida a Guadalupe Lucero (5), la nena desaparecida en San Luis desde el lunes 14 de junio pasado.

El hombre se llama Jorge Páez y dijo a Canal 7 de Mendoza que vio a una niña que iba con un hombre y que le sorprendió el parecido con la pequeña buscada. "Para mí es la nena. Ojalá que puedan hacer algo y la encuentren", aseguró. El playero contó que cerca de las 18 de ese día llegó un auto a la estación de servicio conducido por un hombre de pelo negro, de piel trigueña, de unos 25 a 35 años, con una niña. Dijo que ambos se bajaron del vehículo a cargar GNC. "Le pregunté al hombre, le dije, "pero es igual a la Guadalupe". Cuando yo dije eso el hombre se puso nervioso y me dijo: "Pero no diga eso"", recordó. Y añadió que la nena dijo "yo soy famosa", mientras escuchaba la conversación. Según Páez, la nena estaba bien vestida y se la veía en buen estado. Lo que no hizo el playero fue al menos anotar la patente. Una vez que el auto se fue, llamó a la Policía y se inició una investigación. Ayer se realizaron tres allanamientos en Godoy Cruz y Luján de Cuyo, que tuvieron como resultado el hallazgo de drogas y armas de fuego, pero no consiguieron dar con pistas sobre el paradero de la niña, informó Télam. Eric Lucero, padre de Guadalupe, convocó para hoy a una nueva marcha. Ayer aseguró que el gobernador Alberto Rodríguez Saá le dijo que "no dejarán de buscar" a su hija.