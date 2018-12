"Accidente". Fuentes policiales indicaron que al oficial Rubén Tello sin querer se le cayó el arma. El tiro dio en al abdomen del agente Juan Saba.

Un policía que manipulaba una escopeta en una subcomisaría de Rawson le dio un tiro con postas de goma a un compañero ayer en la madrugada. La versión policial es que fue un accidente, porque todo pasó cuando a un oficial se le cayó sobre un escritorio la escopeta cargada. El tiro solamente alcanzó a rozarle la parte derecha del abdomen, por lo que afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad y estaba fuera de peligro, dijeron fuentes policiales.



El hecho ocurrió a las 5,45 de ayer en la oficina de sumarios de la subcomisaría Ansilta, en Rawson.



La versión que trascendió es que a esa hora, el oficial Rubén Tello (27) se preparaba para salir a un requerimiento, tomó una escopeta marca Rexio (usadas para dispersar tumultos) pero cuando quiso colocarse su chaleco el arma se le resbaló de sus manos, con tan poca fortuna que cayó sobre un escritorio y se disparó. El balazo fue a parar al cuerpo del agente Juan Ramón Saba (25), que estaba a poco menos de dos metros de distancia del arma, explicaron los voceros.



Esos segundos posteriores al ruido del tiro fueron dramáticos en la sede policial, pues no sabían bien la gravedad de la herida. Tras corridas, nervios e incertidumbre, fue el propio Tello quien se encargó de trasladar en un patrullero a su compañero hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde finalmente llevaron tranquilidad a todos: lo revisaron y constataron que los perdigones apenas habían rozado el abdomen del agente y la herida no era profunda.



De todas formas quedó internado en observación por algunas horas, donde además se trabajó para desinfectarle la zona, indicaron fuentes policiales.



Tello entró a trabajar en la Fuerza hace unos 9 meses. Y a pesar de su "detallada versión" de los hechos, ahora enfrentará una investigación en la Justicia Penal y otra interna en la Fuerza para determinar si cometió o no alguna falta, indicaron.