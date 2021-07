Un efectivo de la policía bonaerense mató de al menos un disparo por la espalda a un “motochorro” que junto a un cómplice intentó asaltar a una mujer en la localidad de Burzaco y por el hecho quedó detenido por exceso en la legítima defensa mientras se trata de determinar si los delincuentes tenían armas y si también dispararon.



Fuentes judiciales y policiales informaron hoy que el hecho sucedió el sábado a la noche en el cruce de las calles Andrade e Italia, de la mencionada localidad del partido de Almirante Brown, cuando un oficial que se desempeña en la Unidad de Policía de Prevención Local escuchó gritos de de auxilio de una mujer provenientes de la calle.



El efectivo, que se encontraba franco de servicio y sin uniforme, salió de su vivienda y observó a dos hombres a bordo de una motocicleta intentando sustraerle las pertenencias a una vecina que estaba con su hija en brazos.



Según indicaron las fuentes, el policía dio la voz de alto y los delincuentes escaparon en la moto a alta velocidad.



El oficial efectuó algunos disparos con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, y minutos después uno de los sospechosos fue hallado muerto con un tiro en la espalda a unos 200 metros del lugar, en Andrade y Paraguay.



Su cómplice, en tanto escapó en la moto sin que en el lugar se hallara arma de fuego del fallecido.



Por disposición del fiscal Javier Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Lomas de Zamora, efectivos de Gendarmería Nacional fueron convocados para trabajar en la escena del hecho y realizar las pericias de rigor.



Voceros judiciales dijeron que el policía que disparó quedó en calidad de aprehendido y era indagado este mediodía por el delito de "homicidio cometido en exceso en la legítima defensa de terceros".



El fiscal aguardaba los resultados de la autopsia del fallecido y del estudio de dermotest en sus manos, al tiempo que esperaba que los peritos le informaran si las cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros -tres de una marca y la restante de otra- fueron disparadas por el arma del policía o por alguna otra.



En el lugar del hecho se presentaron familiares del fallecido, quienes lo identificaron como Ezequiel Miño, quien según el médico policial tenía un orificio de entrada por la espalda a la altura lumbar del lado izquierdo.



Esta mañana, Diego, esposo de la mujer asaltada por los "motochorros" contó al canal Todo Noticias que su mujer fue abordada cuando bajó del auto para abrir el portón de su casa.



"Cuando quiere abrir el portón aparece una moto con dos personas, una se baja y la apunta para asaltarla, en ese momento baja mi hija de cuatro años del auto y se le sube a upa. La quisieron robar con mi hija a upa y gracias a Dios salió mi vecino", dijo el hombre en referencia al policía.



Según el marido de la víctima del asalto, los delincuentes le dijeron "dame todo, dame todo", por lo que su mujer comenzó a gritar y tanto él como el policía salieron a la calle.



"Ahí escucho las detonaciones, la veo a mi mujer corriendo que sube al auto de una persona que pasó por el lugar y le pidió ayuda a los gritos", recordó.



Diego dijo que escuchó "tres o cuatro detonaciones", que "los delincuentes disparan y él (por el efectivo) les responde al mismo estilo" hasta que "después a dos cuadras apareció muerto uno" de los sospechoso.



"Espero que se solucione todo esto, que no sea un caso más como le pasó a (el policía Luis) Chocobar", expresó.



Finalmente, Diego consideró que el policía "le salva la vida" a su esposa: "Le estaban apuntando y le querían robar, si él no hubiese salido no sé qué hubiese pasado", concluyó.