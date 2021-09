Dos ladrones murieron al enfrentarse a balazos con un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a quien pretendieron asaltar este lunes mientras el hombre trabajaba como remisero. Al momento del hecho, el efectivo llevaba como pasajera a una enfermera. El episodio se registró en el oeste del Conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en la madrugada de este lunes, en el cruce de Tomás Antonio Valle e Inca, en la localidad de González Catán, cuando el funcionario se desempeñaba como chofer de un remís, con una aplicación de WhatsApp, oportunidad en la que conducía un VW Gol negro, en cuyo interior transportaba, en condición de pasajera, a una enfermera de 48 años.

Según manifestaron los informantes, en dicho lugar aparecieron en escena dos sujetos provistos de un arma de fuego quienes, se asegura, pretendieron robar a los ocupantes del vehículo.

A raíz de este motivo, el efectivo, de 26 años, del Grupo de Prevención Motorizada (G.P.M.) de la fuerza de seguridad provincial, extrajo velozmente una pistola Bersa Thunder 9 milímetros y se enfrentó a disparos con los malvivientes, quienes cayeron sin vida.

Miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.) se ocuparon de realizar los peritajes en el escenario del intento de asalto.

Posteriormente, ambos cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial instalada en los tribunales de Lomas de Zamora y a uno de los muertos se lo identificó como Miguel Angel Servián.

Integrantes de la comisaría de González Catán se encargan de investigar lo ocurrido.

Tanto el joven como la mujer resultaron ilesos.

En la causa, que fue caratulada "Tentativa de robo y doble homicidio", tomó intervención el fiscal Gastón Duplaá.