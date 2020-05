Cuando el lunes por la tarde Sergio Luis "Miagogo" Bustos caminaba por la calle, a los policías de la Comisaría 21 de Jáchal les llamó la atención. Es que se trata de un reconocido narco de ese departamento, que en marzo del año pasado fue condenado a seis años de prisión por ser parte, junto a su mujer, de una banda dedicada a la venta de estupefacientes. Y lo sorprendente es que Bustos estaba gozando de una prisión domiciliaria, gracias a las recomendaciones que dictó, a nivel nacional, la Cámara de Casación Penal por el coronavirus, y que le concedió el Tribunal Oral Federal local (TOF). Es más, según indicaron fuentes oficiales, estaba a punto de cumplir las dos terceras partes de su condena, por lo que el lunes 11 hubiera obtenido la libertad condicional. Pero Bustos violó la domiciliaria al salir a recargar su celular, lo detuvieron y regresó a la cárcel, por lo que el Tribunal analizará su comportamiento y no se descarta que tenga que cumplir el total de su pena.

Desde el TOF indicaron que, a la fecha, ya han concedido 14 prisiones domiciliarias en el marco del Covid-19, de unos 30 pedidos. En todos los casos, se trata de delincuentes condenados por delitos vinculados a la venta de drogas. No todos pertenecen al llamado grupo de riesgo, esto es, mayores de 60 años o personas que presentan patologías crónicas. De hecho, Bustos no presenta ninguna de esas particularidades. Es que, de acuerdo a lo que recomendó la Cámara de Casación Penal, también pueden tener el beneficio de la prisión domiciliaria los condenados por delitos no violentos y estén próximos a cumplir la pena; si la condena que tienen es de hasta tres años de prisión; si están en condiciones de acceder al régimen de salidas transitorias o libertad condicional, y si son mujeres embarazadas o que estén encarceladas junto a sus hijos.

En el caso de Bustos, había sido detenido en 2016 y esperó tras las rejas al juicio que se desarrolló en 2019. Recién en marzo del año pasado fue condenado, por lo que, cuando finalizó el proceso, ya llevaba al menos tres años en prisión. Había recibido el OK para cumplir lo que quedaba de su condena en su domicilio y el lunes hubiera obtenido la libertad condicional.

Por otro lado, desde el Tribunal que integran Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá, indicaron que han rechazado pedidos de domiciliarias de presos condenados por delitos violentos. Con respecto a la Justicia provincial, fuentes calificadas indicaron que el juez subrogante de Ejecución Penal, Alberto Caballero, rechazó ayer los primeros cinco pedidos de domiciliarias debido a que se tratan de internos que no están en grupos de riesgo. En el ámbito local hay unas 150 solicitudes para conseguir el beneficio.