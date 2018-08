Los 35 "ladrillos" de marihuana pesaron unos 22 kg. Los encontraron ayer policías de brigada de la Regional Capital que dirige el comisario inspector Walter Sánchez.

Eran alrededor de las 2 de ayer cuando un llamado al 911 alertó sobre una posible invasión de delincuentes, con ruidos y hasta tiros, en el fondo de una casa en calle Tahona casi Callejón Coria, en El Medanito, Rawson. El inmediato aviso a los policías que a esa hora recorrían la zona, derivó en un móvil con pesquisas de calle de la Regional Capital (a cargo del comisario inspector Gregorio Díaz) que dieron a conocer su posición y pidieron autorización para ir hasta el lugar. Según la Policía, cuando llegaron los recibió la mujer, que no tardó en confesarles que "estaba cansada" de su pareja y que el verdadero motivo del llamado escondía una razón más grave: drogas. Enseguida les señaló la habitación donde estaba una valija con 35 panes o ladrillos con marihuana, que en total pesaron unos 22 kilogramos, dijeron fuentes policiales.



La consecuencia no pudo ser otra para el dueño de casa, que a esa hora dormía: quedó preso.



"Al parecer, esta mujer estaba cansada de los malos tratos de su pareja y de que llevara droga a la casa. Habría dicho que el hombre hacía mucho tiempo que se dedicaba a lo mismo", indicó un alto jefe policial.



Ahora, ese sujeto, identificado como Víctor "Baby" Ochoa (31) está en jaque. Algunos investigadores no descartan que haya sido un mero depósito, es decir alguien contratado para tener la droga. Pero otros en cambio tienen la fuerte sospecha de que es el propio Ochoa el que se dedica a comercializar los estupefacientes.