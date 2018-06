Uno por uno, se lo ve caminando entre los pupitres y revisando las mochilas en busca de dinero. Exactamente, durante uno de los recreos en la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes. No fue algo de “una vez”. A tal punto, que uno de los alumnos, de 7º año puso una cámara oculta para encontrar al ladrón. Era el profesor de gimnasia.

El video se viralizó por WhatsApp y el hombre pidió disculpas por Facebook. Se trata de Matías Rodríguez, quien da clases de Educación Física. En esa ciudad bonaerense lo llaman “el ladrón menos pensado”.

“Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona”, decía el descargo que mostró TN.

El texto estaba plagado de errores de ortografía. Fueron corregidos para facilitar la lectura en esta nota. Al alumno que registró el hurto del profesor, la semana pasada le faltaron 1.400 pesos de su mochila. Ya viralizada la prueba -donde también se ve al docente revisando las camperas y sacando el dinero de una billetera-, el profesor recibió el llamado de las autoridades de la escuela. Hasta el momento, no comunicaron si será separado de su cargo.