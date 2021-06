Este lunes, a través de un juicio abreviado del sistema de Flagrancia, un taxista fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso (no irá preso) y le aplicaron medidas de protección a la víctima y prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, luego de golpear a una mujer a la que le cobró más de lo acordado.

Fuentes judiciales informaron que el hecho se produjo el pasado sábado por la tarde. Una mujer se encontraba en Hipólito Irigoyen y Estados Unidos, Capital, con intenciones de dirigirse Caucete para abordar desde allí el colectivo a Mendoza, el cual partía en poco tiempo.

Por tal motivo, es que decide tomar un remís que pasaba por el lugar y, antes de abordar el mismo, acordó con el chofer el monto de pasaje, siendo de $ 1.200, por lo que coloca sus bolsos en el baúl del móvil para dirigirse hacia el Este.

Una vez en destino, la pasajera le alcanzó al chofer el dinero acordado, pero no se lo recibió y manifestó que el importe según el tarifador es de $ 1.500, lo que generó una discusión porque no era lo acordado. No obstante, el chofer siguió negándose e incluso no abrió el baúl del auto para que la pasajera sacara sus pertenencias.

Apurada por el colectivo, la mujer abonó los $1.500, se bajó del auto y se dirigió hasta la ventana del conductor para alcanzarle dicho importe, pero el hombre le dijo que ahora eran $1.550, generando un ataque de ira en la pasajera, quien intentó sacar las llaves del auto para abrir el baúl y sacar sus pertenencias.

Tras esta situación, el chofer descendió y abrió el baúl, bajando los bolsos de la pasajera. Cuando la mujer intentó sacar el último bolso, el chofer bajó la tapa y golpeó el rostro de la damnificada, para luego darle un golpe en el rostro con la mano abierta.

Posteriormente se generó un forcejeo y el agresor le dio a su víctima un fuerte empujón para hacerla caer sobre el pavimento. Esta acción fue observada por los transeúntes del lugar, que intervinieron para que el remisero cesara con las agresiones a la mujer y llamaron a un móvil policial que pasaba por el lugar.

Carlos Andrés Mendoza fue aprehendido y este lunes fue condenado.