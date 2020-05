El esfuerzo, tiempo y dinero que invirtieron José Antonio Palacios y Alfredo Serantes para concretar el proyecto de abrir un resto bar en Media Agua no tuvieron la resistencia para soportar el último embate. En la madrugada del viernes ingresaron a robar al local y si bien la policía detuvo a los supuestos autores y se recuperó parte de lo sustraído, ese 'contratiempo' terminó inclinando la balanza para tomar la decisión menos querida y ya avisaron al dueño de la propiedad que cancelarán el contrato de alquiler y a los empleados que no vuelven a abrir.

Fue en noviembre del año pasado que las ilusiones de los socios pasaban al plano real. "Café Hermógenes", ubicado en Proyectada Belgrano casi Uruguay, se convertía en una nueva alternativa de salida para los sarmientinos, que los fines de semana además de comidas y bebidas contaba con una propuesta artística. "Hasta un concurso de talentos organizamos y la respuesta de la gente fue siempre muy buena", evocó Palacios. Los fines de semana trabajaban 7 personas.

Mientras las ideas e iniciativas se iban concretando, el resto bar también llamó la atención de delincuentes y a principios de febrero hubo un primer robo al local. En marzo, lo inesperado para todo el mundo. Comenzó el aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus y también la diferencia de opiniones entre los socios. Sabían que su rubro estaba al final en el listado de las actividades que alguna vez podrán volver a funcionar. "Mi socio dijo que lo conveniente era cerrar. Yo tenía la esperanza que podía pasar algo para que pudiéramos resistir este período. Y por eso seguimos funcionando con delivery a pesar que el local está en una zona retirada. Pero con lo que pasó ahora, no hay más caso. Había que cerrar".

Por el testimonio de vecinos que escucharon ladrar más de la cuenta a los perros de la zona, cerca de las 2 de la mañana de ayer viernes fue cuando un nuevamente ingresaron a robar. Palacios fue cerca del mediodía al local y encontró la puerta de la cocina violentada.

"Se llevaron una máquina para cortar fiambre, unos parlantes y mucha mercadería: fiambre, carne de lomo y bebidas principalmente. Habían otras cosas que las juntaron. Parece que iban a volver pero no lo hicieron", describió. Hizo la denuncia en la comisaría 8va y la investigación encontró el mismo día a los autores y parte de lo sustraído a ocho cuadras del resto bar. Hay dos aprehendidos , uno de ellos con 24 causas penales cumplidas, según relató el joven de 32 años.

"Ya no podemos reponer la mercadería. Recuperamos la fiambrera, pero en el tiempo que la tuvieron, la rompieron. Hay que invertir una suma que ya no tenemos", se lamentó José, quien agregó que a pesar que el negocio fue un anhelo que tenía de hace mucho tiempo, el cierre es decisión tomada. "Ya le dijimos al dueño del local que no seguíamos con el alquiler y a los chicos que trabajaban con nosotros".

Ahora, están desarmando el local. "Teníamos buenas ideas, pero decidimos bajar los brazos nomas", concluyó.