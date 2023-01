Roberto Piriz, un sanjuanino de 70 años que está vacacionando en La Serena, en Chile, decidió denunciar los ataques que sufrió en su camioneta para advertir a otras personas que viajen al lugar. Según relató, tanto el pasado lunes como el martes le pincharon con diversos elementos una rueda de su camioneta y todo indica que la finalidad de los agresores era cometer un robo. Cabe recordar que, ayer, otro sanjuanino hizo público que sufrió el robo de su camioneta en la misma zona.

“La denuncia ya está hecha acá, en la comisaría. Pero mi intención es contar lo que viví para que quienes vengan están alerta y se cuiden de este tipo de situaciones”, sostuvo el hombre en diálogo con este Diario.

Al tiempo que relató: “Todo empezó el lunes de esta semana. Yo tengo una camioneta Toyota bastante nueva, ese día la dejé en una playa a una cuadra de la Plaza de Armas de La Serena. Al cabo de un tiempo me dio cuenta de que una de las cubiertas estaba desinflada. Mi hijo me ayudó a mi hijo a cambiarla y cuando la miramos sólo vimos un punto y un círculo concéntrico a su alrededor. Nos llamó la atención porque era como la marca de un punzón. Fui a la gomería y el gomero también me dijo, ‘mire eso es un puntazo’. Pero bueno, no podía hacer nada”.

Roberto Piris explicó la nueva modalidad de ataque a los vehículos en La Serena.

Si bien la situación inquietó al hombre, las certezas llegaron al día siguiente. “El martes al mediodía fuimos con mi esposa a un outlet que está a unos 10 kilómetros, más cerca de Coquimbo. Cuando llegamos me sorprendió que en la puerta había un hombre cambiando la rueda de su camioneta Toyota con patente argentina, pensé ‘qué casualidad’. Estacionamos en el interior del lugar, donde hay guardias de seguridad y estuvimos unas dos horas. Yo estaba bastante alerta y un poco traumado, por eso, antes de subir me arrimé a la camioneta y me agaché a mirar las gomas. Ahí descubrí que había, detrás de una de las gomas traseras, la mitad de una papa con una especie de clavo hacia arriba”, afirmó el hombre.

Y agregó: “Me dio mucha bronca, impotencia, empecé a los gritos. Los guardias de seguridad me escucharon y llamaron a los carabineros. Me dijeron que iban a revisar las cámaras y que iban a hacer la denuncia en la comisaría de Peñuela. Yo estaba muy nervioso así que no me quedé a esperar. Pero cuando estábamos por subir a la camioneta mi esposa mira la camioneta de enfrente, se baja corriendo y les pide que a quienes estaban en su interior que se detengan. Debajo de su rueda había una papa igual”.

Para continuar contó: “Salimos de ahí y noté que una camioneta amarilla me seguía, iba todo el tiempo atrás mío y no se separaba. Por suerte llegué al estacionamiento del departamento, pero, cuando me detuve, vi que tenía la rueda en llanta. Pusimos otra vez la rueda de auxilio con mi hijo y miramos la rueda pinchada. La banda estaba intacta, pero en el costado tenía un navajazo”.

Ante esta situación, el hombre sospecha que, lo que buscaban los agresores era que parara en el camino, que es bastante despoblado, por la rueda pinchada y aprovechar para asaltarlo.

“Vengo hace casi 50 años a vacacionar acá con mi familia y siempre he escuchado sobre robos aislados. Pero este año los robos son el tema de conversación y nos llama la atención que no se ven carabineros ni otro personal de seguridad en las calles. Todos los ataques sobre los que he escuchado son de camionetas más o menos nuevas y con patente argentina, por eso se me ocurrió advertir sobre la situación”, confió Roberto.

La camioneta robada

El sanjuanino Pablo Rubiño sufrió el pasado sábado el robo de su camioneta Ford Raptor 150, color blanca, modelo 2021, en La Serena. Y lo peor de todo es que dentro del vehículo tenía toda la documentación, tanto de la camioneta como de su familia, incluido los pasaportes.

El robo ocurrió cuando el hombre dejó el vehículo estacionado en la Avenida del Mar. Cuando la familia regresó al lugar, alrededor de la 1, ya no estaba.