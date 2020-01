El caso de la mujer de Sarmiento que estuvo 20 días desaparecida podría abrir las puertas a una nueva investigación: un presunto abuso sexual contra una de sus hijas. Una fuente cercana a la familia dijo que era un secreto a voces en la familia, pero ahora pasó las barreras de la intimidad familiar y la versión llegó a oídos de autoridades judiciales, confirmaron fuentes vinculadas al caso. Todo salió a la luz mientras se investigaba la desaparición de A.D (35), quien se había ido de su casa de La Cañada, Sarmiento, el pasado 7 de diciembre. La mujer allí cumplía un arresto domiciliario por su presunta vinculación con un caso de drogas.



Lo que se sabía era que había partido luego de una discusión con su marido, pero nada más. A los cinco días supuestamente se contactó con una de sus hijas para pedirle ropa, pero desde entonces nadie sabía nada de ella.



Con el correr de los días su paradero seguía siendo un enigma, pues los pesquisas no lograban localizarla en los sitios que frecuentaba ni tampoco vía telefónica.



Adentrados en el caso, los investigadores entrevistaron a varios familiares y allí surgió el dato del supuesto abuso: una versión indica que discutió con su pareja porque él le recriminó un supuesto abuso sexual de un hermano de ella contra la segunda hija de ambos, dijeron fuentes judiciales. La joven actualmente tiene 19 años, pero no se sabe concretamente cuándo ocurrió el presunto ultraje de su tío, ni tampoco si fue una sola ocasión o si fueron varias.



A.D fue hallada sana y salva el viernes 27 de diciembre último. Estaba en la casa de unos parientes de Albardón, en la zona de La Laja. "Me fui de mi casa porque me pegan", les dijo a los policías que la encontraron. La mujer radicó una denuncia contra su marido en la Comisaría de la Mujer. El hombre era considerado sospechoso mientras ella se encontraba desaparecida. Es más, hasta estuvo algunas horas demorado mientras la Policía realizaba una serie de allanamientos, indicaron los voceros.



¿Cómo sigue el caso? A.D estuvo contenida en un hogar del Estado, con asistencia psicológica. Luego estaba previsto que regresara a su casa de Sarmiento, según voceros de la Fuerza. El caso promete seguir.