Miriam Caballero, de 58 años, habla y no puede evitar llorar. Asegura que tiene terror y que nunca pensó que iba a vivir lo que le pasó anoche. Es que, inesperadamente, en el momento en que se asomó a la vereda para llamar a su hijo, un vecino se abalanzó sobre ella, le partió la cabeza a piñas y sacó una motosierra con la que la amenazó de muerte.

Todo sucedió en una vereda del barrio Santa Clara, en Santa Lucía, frente a la casa en la que viven Miriam y su hijo y al lado de la vivienda en la que moran el atacante y su pareja.

“Todo empezó el Día del Padre. RCL (se oculta el nombre completo por razones legales y protección de la víctima), invitó a mi hijo (25) a su casa. Le dije, ‘no vayas’, porque es gente que tiene problema con todos los vecinos. Pero me contestó: ‘No pasa nada mamá, me están invitando bien’. Después de llegar lo atacaron a golpes, entonces yo salí y le dije que iba a poner la denuncia, desde ese día no deja de amenazarme”, contó la mujer.

Y continuó: “Me dijo que si hacía la denuncia me iba a matar. Yo igual fui a la Comisaría 5ta y lo denuncié, porque temía por mi hijo y por mí. Cada vez que me veía me seguía amenazando y me insultaba, pero nunca pensé que me iba a atacar así”.

Según reveló la mujer, que esta mañana, después de haberse hecho controles médicos, estaba en la seccional poniendo una nueva denuncia, el hombre la atacó anoche de golpe.

“Él se tiró encima y empezó a pegarme piñas en la cabeza, mi hijo gritaba para que parara. Empezó a salirme sangre y me caí. Cuando me di vuelta lo vi con la motosierra. Me decía: ‘Te voy a matar’, mientras me apuntaba con eso. Corrí, pero caí desmayada y fue cuando los vecinos me salvaron”, relató Miriam.

La mujer fue trasladada al Hospital Rawson, donde le dieron calmantes y le curaron la herida. Después, se hizo una tomografía en una clínica privada y más tarde se presentó en la Comisaría. “Tengo mucho miedo de volver a mi casa, por eso hago público esto, para protegerme”, confió.