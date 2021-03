Un militar retirado y veterano de la Guerra de Malvinas de 60 años quedó detenido acusado de matar a tiros a una pareja de presuntos ladrones que, desarmada, intentó robarle la camioneta que había dejado estacionada frente a su domicilio de la localidad bonaerense de Moreno, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Por orden de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, Luisa Pontocorvo, el militar quedó aprehendido acusó del delito de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego", ya que por el momento no hay indicios de que haya disparado para defenderse ni de que los fallecidos estuvieran armados.



El hecho ocurrió ayer, en horas de la madrugada, en la intersección de las calles Italia y Camilli, de Moreno, de la zona oeste del conurbano.



Según informaron las fuentes a Télam, el militar retirado -cuya identidad se mantiene en reserva- llegó su domicilio a bordo de su camioneta Toyota Hilux luego de visitar a su hijo que estaba con una urgencia médica y debía ser operado.



El hombre regresó a su casa con la intención de buscar a su esposa y volver con ella a la de su hijo para cuidar a sus nietos y, en el trayecto, advirtió que una camioneta Renault Kangoo color bordó lo seguía, por lo que ingresó rápidamente a su vivienda.



Cuando el militar retirado volvió a salir de su casa, sorprendió a una pareja de ladrones que intentaba abordar su camioneta, por lo que extrajo su pistola Browning calibre 9 milímetros y disparó.



De acuerdo a lo informando por los investigadores, aún no está claro si el tirador llevaba su arma encima o si entró a su casa a buscarla.



A raíz de los tiros, ambos sospechosos comenzaron a correr y y se subieron a la Kangoo para escapar, mientras que el hombre les continuaba disparando, agregaron las fuentes.



A unas seis cuadras del lugar, la camioneta de los acusados chocó contra el portón de una casa situada en Camilli y Nicaragua, por lo que a raíz de llamados al 911 la policía llegó al lugar y tomó contacto con los vecinos, que le indicaron que habían escuchado disparos y luego el impacto del rodado.



Adentro de la Kangoo, los policías encontraron a ambos ocupantes -una mujer y un hombre- muertos, al tiempo que detectaron impactos de bala en el rodado, que registraba un pedido de secuestro activo por un robo en Capital Federal cometido en los primeros días de este mes.



Los voceros detallaron que la Kangoo tenía un orificio de bala en la parte trasera y los vidrios del lateral izquierdo destruidos.



Momentos después, los médicos que arribaron al lugar constataron la muerte de los dos ocupantes a raíz de heridas de arma de fuego.



De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia realizada en la morgue policial de General Rodríguez, el hombre recibió un disparo que le ingresó por la axila izquierda, mientras que la mujer tenía dos impactos, uno en una mano y el restante en el tórax.



Los sospechosos fallecidos fueron identificados por la policía como Priscila Sofía Trigo (28) y Nicolás Gabriel Villalba (21), ambos con antecedentes penales.



Las fuentes detallaron que Trigo poseía pedido de captura por el delito de "robo calificado por el uso de armas" y "robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública", en tanto Villalba poseía antecedentes por "robo agravado por el uso de arma y por la participación de un menor", aunque le habían otorgado la libertad el pasado 9 de diciembre.



En paralelo a este hecho, los pesquisas tomaron conocimiento de que a pocas cuadras se habían escuchado disparos y, así, llegaron reconstruir el episodio que se inició con el intento de robo de la camioneta al militar retirado.



La policía entrevistó a un testigo que refirió haber escuchado al menos cinco disparos y observado a un vecino que se retiraba del lugar tras el hecho.



Luego de realizar las primeras averiguaciones, los efectivos determinaron que ese hombre que se retiró era el militar que había disparado contra la pareja hallada muerta a tiros.



Por orden de la fiscal Pontecorvo, el oficial retirado desde el año 1993, con último destino en Campo de Mayo, y excombatiente de la guerra de Malvinas, fue aprehendido para ser indagado.



La fiscal aguardaba una serie de peritajes y resultado de actuaciones para escuchar la versión del veterano de guerra y evaluar si actuó en legítima defensa o si cometió algún tipo de exceso.



Algunas de las medidas solicitadas por la fiscalía apuntan a establecer si el hombre llevaba su arma encima o entró a buscarla a su casa y si su hijo atravesaba un cuadro de salud tan grave como para que tras el hecho el militar se retirara del lugar sin alertar a las autoridades.



Pontecorvo también intenta determinar mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona si los presuntos delincuentes estaban solos o contaban con cómplices o con otro vehículo de apoyo, completaron las fuentes.



Por el momento, no hay elementos que indiquen que la pareja fallecida estuviera armada, motivo por el cual la indagatoria al militar retirado será por "doble homicidio agravado", añadieron los informantes.