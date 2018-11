Una familia capitalina fue víctima de un violento asalto que dejó a tres personas internadas, una de ellas una anciana de 79 años con problemas de salud, producto de la brutal golpiza que recibieron. Los malvivientes se llevaron 800 mil pesos.

Según contó en Radio Sarmiento la hija de la abuela, todo ocurrió cuando la familia se encontraba descansando y fueron sorprendidos por cuatro malvivientes en la casa que habitan en calle Tucumán, en Capital.

Los delincuentes exigían dinero, joyas y celulares. Pese a que el dueño de familia, Carlos Altamirano, entregó todo lo que tenía los ladrones lo atacaron a él y un hijo de 19 años con una llave cruz.

"A mi mamá le daban piñas en la cabeza, mientras a los demás los amenazaban con un arma y ella gritaba 'no me pegues, soy ciega'. No había necesidad de tanto ensañamiento", dijo la hija de la mujer.