Momentos de terror vivió una mujer y su cuñado en una casa de la Villa Marini, Santa Lucía, donde fueron asaltados por una banda de delincuentes que los sorprendió en medio de la noche, los maniató y los golpeó para robarles aparatos y apenas $800 en efectivo, dijeron fuentes policiales. Todo fue dramático porque mientras eso ocurría en una habitación dormían los cuatro hijos de ella, incluido un bebé.



El golpe ocurrió cerca de la 1 del último lunes. A esa hora se paró un utilitario (aparentemente una Renault Kangoo blanca) en la puerta de la vivienda, ubicada sobre la calle América. De allí se bajaron tres delincuentes que no tuvieron reparos en meterse a la casa por una ventana del frente, indicaron en la Fuerza.



Luego todo se volvió duro para las víctimas, porque una vez que despertaron a Micaela Ríos (23) y a su cuñado Jonathan Jofré (30), se valieron de violencia para imponer su control: los golpearon, los ataron de manos y los amenazaron con un arma para exigirles dinero y cosas de valor.



La mujer no dejaba de pensar en que en otro dormitorio estaban sus hijos y les entregó la plata que tenía en una cartera. Y también sumaron al botín un televisor, un home theater y dos celulares, señalaron los voceros.



Una vez que los delincuentes huyeron, Ríos gritó por ayuda y de inmediato una vecina los auxilió y llamó a la Policía. Al ratito llegaron efectivos de la seccional 29na y recorrieron la zona buscando la supuesta Kangoo, pero no tuvieron suerte, indicaron.



Vecinos dijeron ayer que luego del ataque a la familia víctima no se la vio más por la villa. Ella es madre soltera y su cuñado a veces iba a quedarse a su casa.



En la Policía reconocieron que la investigación pinta difícil porque en la más de media hora que estuvieron los ladrones en la propiedad, nunca dejaron ver sus rostros. En la zona tampoco hay cámaras de seguridad. No obstante, distintas brigadas de investigación, como Robos y Hurtos, continúan trabajando para esclarecer el caso. Hasta ayer no había detenidos.

Encierran a repartidor y le roban $40.000

Un trabajador de la firma "Un Rincón de Nápoli" llamado Matías Zalazar (37) fue asaltado por dos motochorros que lo interceptaron en la zona de Zapata y calle 8, en 9 de Julio. Los sujetos lo encañonaron, lo hicieron descender del camión y lo encerraron en la cámara frigorífica del vehículo. De esa manera se aseguraron los $25.000 que llevaba en una caja fuerte y otros $15.000 que había debajo de un asiento, dijeron fuentes policiales. En el caso trabaja la seccional 11ra.

Un remisero, blanco de la inseguridad

Un violento asalto sufrió el remisero Miguel Ángel Agüero (56) cerca de la "Cueva del Chancho", en Chimbas. Dos jóvenes que recogió en Santa Lucía le pidieron que los llevara hasta allí, pero unas cuadras antes de llegar todo se complicó: el que iba atrás accionó el freno de mano y lo tomó del cuello, mientras el otro le robaba $1.000, su celular y la radio. También lo lastimaron en el abdomen con un destornillador, informó la Policía. Todo ocurrió sobre las 3 del pasado lunes.