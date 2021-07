Un incendió ocurrido en una precaria vivienda de Rawson sobre el mediodía de este jueves generó conmoción entre los vecinos de la zona. Si bien las pérdidas en la casa afectada fueron importantes, no hubo víctimas. Y vecinos destacaron que la situación se hubiese descontrolado si no fuera por el accionar de personal de Osse, que casualmente pasaba por el lugar y comenzó a sofocar el fuego con el líquido que trasladaba su camión atmosférico.

El hecho ocurrió en la villa El Salvador, en una vivienda ubicada justo en la esquina de calle Lemos y Tacuarí.

“Pasábamos con un camión atmosférico y empezamos a apagar las llamas. Andábamos por la zona, vimos el humo y nos llamaron de la empresa, por suerte no habían personas dentro de la vivienda”, contó un trabajador de Osse en radio Sarmiento.

Por su parte, un vecino destacó: "Si no hubiese sido por ellos se prende fuego la casa de al lado y todo. No ha habido ninguna persona afectada, todo material, pero si no hubiese sido por personal e Osse esto habría sido mucho peor".

Según se supo, en la casa viven dos familias con varios niños y todo habría comenzado por el incendio en un colchón. Pasado el mediodía, personal de Bomberos seguía trabajando en la casa y analizaba las causas del siniestro.