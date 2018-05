Ocurrió el lunes en el Colegio San Carlos Borromeo de Villa Madero, La Matanza. Mirko, de 14 años, le tiró una tiza a una compañera de curso. La chica, de la misma edad, se levantó de su pupitre y fue al buffet a pedir un cuchillo. Volvió y, cuando nadie se lo esperaba, lo apuñaló dos veces por la espalda. El chico continúa internado.

El adolescente, jugador de la quinta división en el club Juventud de Tapiales, recibió los dos puntazos cuando estaba sentado en el aula, durante el recreo. Como no había un docente, el resto de sus compañeros comenzaron a gritar y corrieron hacia el patio del colegio.

El abogado de la institución hizo la denuncia ante el fiscal del caso, Emilio Spatafora, y se investiga cómo era la relación entre estos dos alumnos.

El menor fue trasladado a una clínica en Capital Federal y continúa en observación en terapia intensiva por la perforación en uno de sus pulmones. Su vida no corre peligro.

Su hermano reconoció en Twitter que en esta historia el detonante habría sido el bullying. A la vez, marcó su postura sobre la agresión a su hermano.

"Hoy una chica de 14 años apuñaló con un cuchillo a mi hermano en el medio del colegio, en el cual se supone actuó de esa manera porque le cayó una tiza sin querer, que se supone que se debería hacer en esta ocasión? No hacer nada porque es mujer o actuar con igualdad?", tuiteó.

Minutos después, respondió a un usuario que se refirió a la chica como víctima de bullying. "En serio me decís? Xq mierda no dejamos de justificar ese acto con un bullying del orto. Si a mi me llegan a decir gordo, no voy a matar a las 500 personas que me lo dicen, que suerte que tienen que no le paso a uno mismo Dios".

Cintia, cuñada de la víctima, dio otra versión. "Estaban jugando con tizas en el colegio y él le tira una tiza sin querer. Ella reaccionó así. Fue al buffet a pedir un cuchillo, no es que había comprado un sandwich antes. Lo apuñaló fuera del aula, le dijo que lo llamaba una preceptora, para que salga", contó.

Si bien la chica, menor de edad, es inimputable, intervino el Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza y ya fueron citados a declarar todos los alumnos que fueron testigos de la agresión en el aula.