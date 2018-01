Jorge Gouiric y Analía Díaz volvían con sus hijos de un cumpleaños en Pocito y protagonizaron un hecho de inseguridad en Costa Canal entre Calle 6 y 5.





Según el relato de Analía a DIARIO DE CUYO, buscaron un camino que conectara a Pocito con Rivadavia, más precisamente con el Barrio Natania XV. Por este motivo, se movilizaron en un Fiat Palio por Ruta Provincial 64, más conocida como Costa Canal.



Lo que no advirtieron es la poca visibilidad que hay en la zona por la falta de alumbrado público y con la agresión que iban a recibir.



Mientras atravesaban la zona, sintieron repentinamente un golpe en el parabrisas. El cristal se rompió y en cuestión de segundos sus cuerpos estaban llenos de vidrios. "No paramos porque creo que esa era la intención y cuando llegamos a casa notamos una herida que tenía nuestro hijo por la piedra que impactó en su cabeza", relató.



El pequeño de tres años, quien venía en su sillita, fue hospitalizado y afortunadamente, está fuera de peligro.



Finalmente, se toparon con una situación no muy grata en la Comisaría 13ra, ya que aseguran que no fueron atendidos con amabilidad y no les proporcionaron la información correspondiente para hacer la denuncia.