A través de un extenso texto en las redes sociales, una joven contó el maltrato permanente que sufría por parte de su novio y que derivó en un episodio muy violento donde resultó lastimada físicamente.

Agustina Jofré inició su posteo en Facebook diciendo que desde el comienzo de la relación se trataba de un romance "tóxico" porque él la celaba y la insultaba cuando se juntaba con las amigas. También expresó que "naturalizaba" la violencia y hasta llegó a tener depresión luego de darse cuenta del vínculo que mantenía con el joven.

Uno de los momentos más violentos fue cuando ella quiso terminar con él. El muchacho la golpeó y la tiró al suelo provocándole moretones y raspones en los brazos. Además, aseguró que estaba drogado.

Luego de este terrible episodio, Jofré dijo que no quería ocultar más la violencia que sufría. "Lo único que quiero es animarlas a que lo hagan, a que NO normalicen la violencia. Esto llegó a un límite, no sólo me destruyó a mi, sino también a mi familia", concluyó.