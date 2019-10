La denunciante, al salir de la Comisaría de la Mujer. (Foto: captura video de diariosanjuan19.com)

Susana Matamora se presentó, este viernes en la mañana, en la Comisaría para la Mujer y radicó una denuncia por acoso laboral contra Carlos Rodolfo Uriza, con quien compartía horas de trabajo en Radio del Sur.

Según el relato de la locutora, lo que le ocurrió a su colega Claudia Vázquez y su jefe Rodolfo Ridao la motivó a contar frente a las efectivos policiales lo que vivió con el reconocido movilero.

La profesional dijo que su compañero le tomó demasiada confianza y luego se transformó en "abuso". También sostuvo que cuando ingresaba a trabajar, "él se sentaba en mi lugar y al aire aprovechaba para pasarme la lengua por el cuello y oído". Destacó que producto del acoso tuvo problemas psiquiátricos y económicos.

En su lugar de trabajo.

"Me decía cosas feas al oído y me daba besos. Me tomaba por detrás y me tocaba los senos", resaltó y lo tildó de "monstruo".

Matamora indicó que lo denunció para que no "se acerque a mi casa ni a mi lugar de trabajo". "Cuando lo nombro me dan náuseas", resaltó y enfatizó que "no es no".