Nota de TN

Martín Ledesma, un pintor de 47 años que se encontraba prófugo por violencia de género, volvió ayer lunes a la casa de su expareja y madre de sus siete hijos dispuesto a volver con ella. Pero no recibió la respuesta que esperaba de Verónica Chávez y, en lugar de darse media vuelta e irse, se enfureció y la atacó con violencia. “Vas a morir hdp”, habría sido el ultimátum del hombre. Después, la apuñaló siete veces, corrió 70 metros y se tiró al paso de un auto. Murió en el acto.

El pintor había sido excluido del hogar el 28 de agosto pasado, después de que su mujer denunciara que la había agredido en medio de “un ataque de celos”. Sin embargo, pese a estar separados y con una restricción perimetral de por medio, Ledesma reapareció en su casa y la situación se terminó de descontrolar.

“Eran las 16. Estábamos por ver la novela y escuchamos los gritos de Verónica. Salí y vi que el tipo le pegaba en el patio”, contó a El Liberal Nélida, una vecina de la pareja. Y agregó: “Con otro vecino fuimos a ayudarla. Ya la había apuñalado Ledesma. Ahí, la dejó y empezó a correr por la Congreso hacia la Circunvalación”.

La víctima y el agresor salieron corriendo en distintas direcciones. Ella, completamente ensangrentada, fue derecho hacia sus vecinos a pedir ayuda mientras gritaba “Dios mío, dejame en paz”. En tanto, Ledesma avanzó algunos metros y, repentinamente, se tiró bajo las ruedas de un auto y murió atropellado.

Según el testimonio de la testigo, el conductor del vehículo se detuvo, bajó y observó la escena y segundos después se escapó del lugar. Cuando la policía llegó, el pintor ya estaba muerto con traumatismos varios de cráneo y en otras parte del cuerpo.

“Mientras tanto, la víctima vino sangrando a casa”, detalló la vecina. “Le puse una silla y la pobre me dijo: `Me siento muy débil. ¿Puedes recogerme el cabello? Lo hice y vi que tenía un cuchillo clavado en la espalda. También, cortes en sus brazos”, remarcó. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Regional, donde permanece internada por sus heridas.

Por su parte, Estela, una hermana de Ledesma, habló con Noticiero 7 y afirmó que su familia no entiende lo que sucedió ni lo que le pasó por la cabeza a su hermano. “Sabía que estaban separados, que ella lo sacó de la casa. Lo había denunciado. Tenían siete hijos. No me dieron detalles, no sé lo que pasó. Cada casa es un mundo. No sabemos qué se le cruzó a él por la cabeza. Estaban juntos hace 27 años. Lucharemos para seguir adelante”, expresó.