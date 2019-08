Violenta discusión. Una prima y su hermana (foto) dijeron que su estado de salud es crítico.

Un hombre de 35 años quedó muy grave tras ser apuñalado tres veces, al parecer, por su pareja (ya detenida), en medio de una discusión, cerca de su casa de La Bebida, en Rivadavia.

La víctima, identificada como Mario Campillay, anoche continuaba internada en el Hospital Rawson con serias lesiones que ponían en riesgo su vida. Según una hermana suya, uno de los puntazos le perforó un pulmón, mientras que otro dañó parte del hígado. El otro fue en la parte derecha del pecho, pero no comprometió ningún órgano vital. "Hoy -por ayer- lo operaron. Están haciendo lo posible para salvarlo. Ahora tenemos que esperar para ver cómo responde a lo que le están poniendo. Está sedado, dormido completamente", señaló la familiar.

Mario Campillay, la víctima.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cerca de las 21.40 del último domingo, en el interior del Barrio Penitentes, cerca de la casa donde Campillay vive con su madre.

La versión de los investigadores indica que Campillay estuvo discutiendo con una mujer con quien tenía una relación, y que todo fue subiendo de tono hasta que ella tomó un arma blanca y lo atacó apuñalándolo tres veces, indicaron.

Sobre esta hipótesis los familiares del hombre prefirieron no hacer ningún comentario. Solamente dijeron que "él no tenía problemas con nadie, no sabemos qué pasó".

Lo concreto es que, una vez que fue herido, un amigo de Campillay lo auxilió y lo trasladó hasta el sector de Urgencias del Hospital Rawson. Los médicos pudieron estabilizarlo y en las siguientes horas lo operaron.

Por otro lado, en base al aporte de testigos, la Policía identificó a la agresora y la detuvieron ayer por la mañana (no dieron a conocer su identidad). Ambos tienen antecedentes penales, dijeron voceros policiales.

Lo que no trascendió fue la causa que motivó la discusión. Campillay tiene un hijo de 9 años con otra mujer, informaron en la Fuerza.

Mientras el hombre pelea por su vida, ahora un juez debe resolver qué delito le imputa a su pareja.