Un hombre fue asesinado anoche, con un arma blanca, en un hotel alojamiento ubicado en Barrio Sur, en la ciudad de Tucumán. La Policía ya tendría identificada a la autora del crimen. La víctima ingresó al lugar con una joven de unos 30 años. La mujer abandonó el lugar por su cuenta, sin levantar sospechas entre los empleados.

Fuerte presecncia policial en el hotel

Luego de que se cumpliera el turno y al ver que el hombre no salía, los empleados comenzaron a llamarlo a la habitación. Como no atendía decidieron golpear la puerta. Al no recibir respuesta, decidieron entrar.

Según consigna La Gaceta, así fue como encontraron a la víctima, que aún no fue identificada, en medio de un charco de sangre. Al parecer, tendría unos 45 años, y fue ultimado con un corte en el cuello provocado por un arma blanca.