El video de una mujer que se grabó golpeando a su hija de 2 años para enviárselo a su expareja, que está preso, causó gran indignación en la sociedad chilena.

Según informaron los medios locales, poco después de que se conocieran las imágenes, Carolina Ximena Tapia fue detenida por los carabineros de Santiago.

"Mirá lo que hago con tu hija. Mirá lo que hago con tu hija porque no la quiero", dice Tapia mientras golpea a la pequeña en la cara.

Las agresiones también fueron denunciadas por sus vecinos, quienes afirmaron que habían escuchado los maltratos en varias oportunidades. Una vecina, que la conoce desde que tenía 17 años, dijo que desde chica la había oído gritarle a su madre, después a su marido y ahora a sus hijos.

En dialogó con el medio chileno 24 horas, la mujer aseguró estar arrepentida de sus actos y reconoció que lo había hecho para pegarle a su ex donde más le dolía. "No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloqueé”, dijo.

Aunque fue detenida quedó en libertad al poco tiempo porque "el hecho carecía de flagrancia". Sin embargo, Tapia esta citada a un tribunal en los próximos días donde deberá enfrentar los cargos por violencia intrafamiliar, agravados por la sobreexposición de la menor.

"Todos cometemos errores, y no soy la única yo. Hay mamás que son peores que yo", se defendió la mujer de 38 años.