Testigos mudos. La moto en que viajaba el joven y su madre recibió el impacto en la rueda delantera. Las marcas del violento impacto quedaron reflejadas en el parabrisas del auto Volvo. Intervinieron los policías de la Seccional 17ma de Chimbas.





Un automovilista que circulaba por Benavídez quiso cruzar la ruta 40 sin siquiera frenar y casi mata a un joven y a su madre que viajaban en una moto. Uno de ellos sufrió fractura y el otro, diversos golpes, por lo que quedaron internados. El conductor del auto no tenía ninguna documentación, además le hicieron el dosaje de sangre por si acaso iba ebrio, según trascendió de la Policía.



El choque de ayer, minutos antes de las 18 en Chimbas, fue impresionante. Una de las víctimas voló contra el parabrisas del auto. Madre e hijo quedaron tendidos por largos minutos hasta que los trasladaron al Hospital Rawson. Más tarde informaron que sus vidas no corrían riesgo. Roberto Templado (23), el conductor de esa moto Korven 110cc, sufrió fractura en una de sus piernas y otras heridas menores. Mirta Ibazeta (50), su madre, terminó con politraumatismo. Es decir, diversos golpes que en apariencia no revestían gravedad, dijeron en la Policía.

De acuerdo a la información brindada desde la Seccional 17ma, el joven y su madre transitaba de Sur a Norte por ruta nacional 40 cuando inesperadamente su moto fue embestida por el auto Volvo conducido por Luis Robledo (60), que salió por Avenida Benavídez desde el costado Oeste. Las versiones en el lugar indicaban que el automovilista no frenó e intentó atravesar la ruta como venía. Esa supuesta maniobra imprudente derivó en que se llevara por delante a la moto y a las dos personas que iban a bordo. El pequeño rodado quedó destrozado en la parte delantera. Anoche, la mujer y su hijo permanecían internados. Según fuentes del caso, el conductor no portaba documentación de nada.